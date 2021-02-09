جيب رانجلر ستحصل على نسخة كهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحتفل جيب حالياً بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة مع نشرها لفيديو إعلاني في الولايات المتحدة لتسليط الضوء على واجونير الجديدة وجراند شيروكي L موديل 2022 ورانجلر الهجينة بالقابس.

ولم تكتف جيب بذلك، حيث أعلنت في مفاجأة عن خطط لتدشين رانجلر اختبارية كهربائية بالكامل في حدث خاص بولاية يوتا الأمريكية في مارس.

التصميم العام لرانجلر الكهربائية لن يختلف عن الموديل القياسي باستثناء بعض اللمسات الخاصة مثل الشبك الأمامي المغلق.. كما ستحصل السيارة على حزمة بطارية موزعة على ثلاثة أجزاء.

كما شوقت جيب لنظام قيادة نصف ذاتية من المستوى الثاني والمنتظر تدشينه في جراند شيروكي L الجديدة كلياً مع وعود جيب بـ “قيادة بدون وضع اليدين على المقود في جميع السرعات”.