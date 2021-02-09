جولة بالصور.. 8 سيارات شهيرة تحتفل بعيد ميلادها العشرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عالم السيارات خلال العام الجاري احتفال عدة موديلات شهيرة بعيد ميلادها العشرين، حيث طرحت لأول مرة عام 2001.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، أبرز الموديلات من مواليد عام 2001 التي تحتفل بالعقد الثاني في 2021.

وتضم القائمة، طراز أستون مارتن V12 فانكويش، الذي طرح بمحرك V12 بسعة 5.9 لتر.







وكذلك النسخة المتميزة من طراز بي إم دبليو الفئة السابعة، وكانت أول نسخة تطرح من بي إم دبليو تعمل بالنظام التقنية الفريد iDrive.





وضمت القائمة أيضا، الجيل الثاني من طراز Escalade EXT من ماركة كاديلاك، وكان من الموديلات التي توفرت منها فئات كشاحنة وفئة SUV.





ومن شيفروليه، ضمت القائمة، طراز "تريل بليزر"، ضمن فئات SUV الكبيرة،ويعمل بمحرك تتراوح سعته ما بين 4.2 و 5.3 و 6.0 لتر.





وضمن الموديلات المتميزة بالقائمة، نسخة 2001 من طراز سيتروين C5 ،وطرحت بمحرك سعته 3.0 لتر و 1.8 لتر.





ومن ماركة GMC ضمت القائمة، طراز "إنفوي" الذي طرح بمحرك تتراوح سعته ما بين 4.2 و 5.3 لتر.





والطراز الصغير من هوندا، JAZZ الذي طرح ضمن فئات هاتشباك صغير الحجم، بمحرك تتراوح سعته ما بين 1.2 و 1.5 لتر.





واختتم الموقع القائمة بطراز هيونداي ماتريكس، الذي ظهرعام 2001.



