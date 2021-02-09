صور.. GMC تكشف عن تفاصيل طراز Yukon الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات SUV الفخمة كبيرة الحجم، تطرح شركة GMC النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز "يوكون"، تنافس به الماركة موديلات مثل شيفروليه Tahoe.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز الكماليات.

الأسعار



النسخة المطروحة من طراز "يوكون" تعتبر جديدة كليا لعام 2021، ويتوفر منها 4 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الأقل SLE بتكلفة 51,995 ألف دولار، وأعلى فئة Denali بتكلفة 69,695 ألف دولار.





المحرك

الجيل الجديد من طراز GMC "يوكون" يتوفر منه محرك، فئة V8، سعة 5.3 لتر، ينتج قوة 335 حصانا، ومحرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 420 حصان، في حين تعمل كافة فئات الطراز بناقل سرعة موحد، أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

وللفئات شديدة العزم، توفر GMC، بمحرك خاص لطراز "يوكون"، تربو ديزل بسعة 3.0 لتر، وبمعدل دوران 460 لفة/قدم.





التقنيات

وضمن الكماليات استعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية لطراز "يوكون" بنسخته الجديدة كليا، ويحظى الطراز بشاشة معلومات من نوع IntelliLink، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالأنترنت، تدعم شبكة الجيل الرابع.

بالإضافة لنظام ملاحي متطور ونظام صوتي من ماركة BOSE الفخمة، يتوفران ضمن الكماليات الاختيارية.

الأمن والحماية

ويحظى الطراز بأنظمة أمن وحماية تساعد السائق وتوفر قيادة أكثر أمانا له، تشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، بالإضافة لكاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.