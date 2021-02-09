بإطلالة مميزة.. جيل جديد من مرسيدس E-class

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس عن طرح النسخة الأحدث خلال عام 2021 من طراز E-class بإطلالة راقية وقدرات تقنية متميزة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



وأجرت مرسيدس تحديثات على نسخة 2021 من طراز E-class، شمل تعديل التصميم الخارجي للواجهة الأمامية من الطراز والمنطقة الخلفية، إضافة لتعزيز قدراته التقنية بإضافة نظام تقني باسم MBUX، مع تعديل التصميم الخاص بمقود القيادة للطراز.





الأسعار

سيتوفر من النسخة السيدان من طراز مرسيدس E-CLASS ثلاث فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم E350 بتكلفة 55,300 ألف دولار، ثم فئة E350e بتكلفة تبدأ من 58,000 ألف دولار، وأعلى فئة من الطراز هي فئة E450 بتكلفة 63,050 ألف دولار.

المحرك

لكل فئة من الفئات المطروحة من طراز E-CLASS، يتوفر محرك خاص بها، الافتتاحية بمحرك توربيني 4 أسطوانات ينتج قوة 255 حصانا.

الفئة الثانية من الطراز E350e تتوفر بمحرك هجين plug-in، ينتج قوة إجمالية 315 حصانا بعزم دوران 516 لفة/قدم.

الفئة الأعلى من الطراز E450، سيتوفر بمحرك توربيني 6 أسطوانات، ينتج قوة 362 حصانا، بعزم دوران 369 لفة/قدم.





التقنيات

يحظى الطراز بقدرات تقنية بنسخته الأحدث لعام 2021، تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، يدعم نظام تقني باسم MBUX ، يشمل أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي من ماركة Burmester وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل، نظام ضبط السرعة، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام كشافات أمامية بعيدة المدى ذاتية التفعيل.