عرض تمويل هيونداي الوعلان على اكسنت 2021 من البنك الأهلي التجاري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي بالتعاون مع شركة الوعلان للسيارات.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31 / 3 / 2021م.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي أكسنت موديل 2021

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي

القسط الشهري: 792 ريال

الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)

الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 5.61%

ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر

القسط الشهري: 865 ريال

الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 8.79%

الشروط والأحكام:

تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له

المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن

تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة

البنك لا يمثل الوكيل

صورة العرض: