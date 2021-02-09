تعرف على المدة اللازمة لتسخين محرك سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر عملية إحماء أو تسخين محرك السيارة صباحاً خاصة في الشتاء من المعتقدات الراسخة لدى كثير من قائدي السيارات، حيث يرى السائقين أن تسخين السيارة لعدة دقائق صباحاً أمر ضروري ومفيد للمحرك، فهل هذا التصرف صحيح؟

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن السيارات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق.

وأوضح المركز السعودي إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتوضح أغلب كتيبات السيارات أن فترة تسخين المحرك في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض السيارات.

وأضاف المركز أن هذا الاعتقاد قد يكون صحيحاً في السيارات القديمة والتي تعتمد على “الكاربراتير”، لكنها أيضاً لا تحتاج أكثر من دقيقتين كي تكتمل دورة الزيت في المحرك.

كما أوصى المركز بعدم ترك السيارة في حال التشغيل عند التبضع أو لأي سبب ، وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود.