ما سر اختلاف عدد فتحات العادم في السيارات؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد نظام العادم من أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات والأبخرة الضارة الناتجة عن عملية الاحتراق بداخل محرك السيارة.

لكننا نلاحظ أن بعض السيارات تمتلك فتحة عادم واحدة، في حين السيارات الأخرى تمتلك فتحتين، فما هو سر اختلاف عدد فتحات العادم في السيارات؟

أجاب خبراء السيارات أن وجود نظام عادم واحد أو اثنين يأتي حسب حجم محرك السيارة، حيث أن السيارات التي تمتلك أربع اسطوانات تكون مزودة بنظام عادم واحد، ويكون لديها غالباً مخرج عادم واحد، أما السيارات التي تمتلك محركات تيربو فيتم وضع 2 مخرج للعادم من أجل رفع قوة أداء المحرك.

وأضاف الخبراء أن بعض الشركات تزود سياراتها بفتحتين للعادم على الرغم من انخفاض حجم المحرك، وذلك من أجل زيادة المظهر الجمالي للسيارة.

أما السيارات التي تمتلك حجم محرك كبير 6 أسطوانات أو ثمانية، فتكون مزودة بنظام عادم مزدوج له 2 مخرج، ويرجع سبب حاجة السيارة لنظام عادم مزدوج لأن المحركات الكبيرة تنتج كمية نواتج احتراق وغازات كثيفة تحتاج إلى نظام العادم المزدوج مع 2 مخرج للتخلص السريع لهذه الغازات.