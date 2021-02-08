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تيسلا تشتري بتكوين بقيمة 5.6 مليار ريال لهذا السبب

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تيسلا عن شرائها لما يعادل 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال) من عملة بتكوين كما ستبدأ رسمياً بقبول لشراء منتجاتها “في المستقبل القريب”.

وقد ارتفعت قيمة البتكوين لمستوى غير مسبوق بعد إعلان تيسلا إلى 43,000 دولار (161,000 ريال)، كما صرحت تيسلا أنها عازمة على الاستثمار في الأصول الرقمية من حين لآخر ولفترات مطولة.

وقد حذرت تيسلا من أن العملات الرقمية مثل بتكوين “متقلبة جداً”، ويعني ذلك احتمالية انهيار القيمة بسهولة أسفل سعر شراء تيسلا وتسجيل خسائر.

وقد عبر إيلون ماسك عن اهتمامه بالعملات الرقمية على حسابه في تويتر أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، مثل إضافة كلمة “بتكوين” مؤقتاً لسيرته الذاتية على تويتر، كما مدح العملة الرقمية Dogecoin في إحدى التويتات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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