كورونا يقتحم الكونجرس.. رون رايت أول ضحية للفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن فريق عضو الكونجرس الأمريكي الجمهوري رون رايت عن وفاته إثر الإصابة بكورونا ليصبح أول عضو في الكابيتول يتوفى بالفيروس.

وقال المتحدثون باسم رايت في بيان، إنه :" في الأسبوعين الماضيين نقل رون وزوجته سوزان إلى المستشفى في دالاس بعد الإصابة بكوفيد-19".



وأضاف البيان أن رايت كان يعالج لإصابته بالسرطان "في السنوات الماضية".

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رايت إصابته بكورونا بعد أن خالط شخصا مصابا بكوفيد-19 قبلها بأسبوع.

وأوضح رايت في بيان حينها: "أشعر بعوارض طفيفة وعموما أنني في وضع صحي جيد وسأواصل العمل من المنزل هذا الأسبوع"، داعيا إلى احترام توجيهات السلطات الصحية الأمريكية لمكافحة تفشي الفيروس.

وبوفاته يصبح رايت أول عضو في الكونجرس (435 في مجلس النواب و100 في مجلس الشيوخ) يموت بكورونا.

وكان لوك ليتلو البرلماني الذي انتخب عضوا في مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني، توفي بكوفيد-19 في ديسمبر/كانون الأول الماضي أي قبل تولي مهامه مطلع يناير، وانتخب عن لويزيانا وكان في عامه 41.