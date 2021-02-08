رصد مرسيدس سي كلاس 2022 قبل أسابيع من التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت قافلة من سيارات مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد كلياً أثناء اختبارها بالشكل الإنتاجي النهائي.

وقد أشارت تقارير أوروبية أخيرة إلى موعد تدشين السيارة في 23 فبراير عبر البث المباشر، مع توقعات بتدشين نسخة السيدان أولاً ونسخة الواجن لاحقاً بعد أشهر.

وستشارك سي كلاس الجديدة بعض ملامح تصميمها الخارجي مع إس كلاس 2021 الجديدة، مع تحديثات داخلية واسعة للشاشات وتقنيات السلامة ومساعدة السائق ونظام المعلومات الترفيهية.

ومن المتوقع أيضاً ازدياد حجم السيارة لتوفير مساحة أكثر رحابة للتخزين وتحريك الأقدام للركاب الخلفيين.. بينما ستحصل الصين على نسخة خاصة بالشاسيه الطويل لمنافسة بي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4 بالشاسيه الطويل.