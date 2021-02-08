صندوق الاستثمارات العامة ينضم كشريك محلي بسباق فورمولا إي الدرعية 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سي بي إكس (CBX) الشركة المسوّقة لسباق فورمولا إي الدرعية ولبطولة آي بي بي فورمولا إي في الشرق الأوسط، عن انضمام صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية كشريك محلّي لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 المقرر إقامته يومي 26 و27 فبراير الجاري.
وسيظهر شعار صندوق الاستثمارات العامة بشكل بارز على الحلبة وفي كافة القنوات الإعلانية لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 في الجولة الافتتاحية للموسم السابع والتي ستشهد سباقين من سلسلة رياضة السيارات الكهربائية بالكامل، وذلك باعتباره شريكاً محلياً للسباق.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل تأسيس محفظة عالمية المستوى، من خلال اغتنام فرص استثمارية جذابة وطويلة الأجل عبر مختلف القطاعات وفئات الأصول، كما سيوجه الصندوق تركيزه خلال الفترة ما بين 2021 و2025 على تمكين 13 قطاعاً محلياً حيوياً واستراتيجياً تم تحديدها كأولويات للتطوير في رؤية 2030، من ضمنها الرياضة.