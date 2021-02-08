فورد تسجل براءة اختراع لشبك أمامي جديد بشعار مضيء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدون الحاجة لتبريد محركات الاحتراق الداخلي المعتادة؛ تأتي السيارات الكهربائية عادة بشبك أمامي مغلق مثل بي ام دبليو i3، بينما تيسلا موديل Y لا تأتي بشبك أمامي تقليدي من الأساس.

وقد سجلت فورد براءة اختراع جديدة في الولايات المتحدة لما يبدو أنه شبك أمامي مغلق جديد للسيارات الكهربائية، مع شعار مضيء.

كما يبدو من براءة الاختراع أن الإضاءة في الشبك لا تقتصر على الناحية الجمالية للشعار، بل قد يتم استخدامه للتواصل مع السيارات الأخرى بشكل ما.

وقد استخدمت فورد تصميم مشابه لحد كبير لشبك لينكون كونتيننتال لتوضيح جوانب تصميم براءة الاختراع، مع تأكيد فورد على أن التصميم لا يقتصر على سيارات السيدان فحسب.