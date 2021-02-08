ارتفاع أسعار السيارات للعام الثاني على التوالي في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير مطلّعة أن أسعار السيارات في السعودية قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 9.6%، على الرغم من تفشّي فيروس كورونا المستجد في العالم وإغلاق الحدود بين الدول لفترة طويلة.

ووفقًا للإقتصادية، فإنه بالإستناد إلى بيانات رسمية والبنك المركزي السعودي “ساما”، فإن الرقم القياسي لأسعار السيارات العام الماضي بلغ 107.3 نقطة في ديسمبر 2020 مقابل 97.8 نقطة في الشهر ذاته عام 2019، فقد تم تسجيل إرتفاع في الأسعار قُدّر بنسبة 0.04% في 2019.

وأضافت الصحيفة أن إرتفاع أسعار السيارات في السعودية قد تجاوز “معدل التضخم” الذي يقيس ارتفاع جميع السلع والخدمات في البلاد، والذي سجل 5.3 في المائة في ديسمبر 2020.

وفيما يخص تمويل واردات السيارات، فقد صعد تمويل واردات السيارات في 2020 للعام الثاني على التوالي، حيث كان قد ارتفع بنسبة 28.7% في 2019 مقابل 19.8 مليار ريال في 2018، وكان تمويل واردات السيارات قد تراجع قبل العامين الأخيرين لثلاثة أعوام على التوالي، حيث تراجع 35.1% في 2016 ليبلغ 34.8 مليار ريال، ثم 26.1% ليبلغ 25.7 مليار ريال في 2017، وتراجع 23.1% في 2018 ليبلغ 19.8 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن تمويل واردات السيارات ارتفع عن طريق المصارف التجارية 2.8 في المائة خلال العام الماضي بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 26.2 مليار ريال، مقابل 25.4 مليار ريال في 2019.