هيونداي وكيا توضحان حقيقة التعاون مع أبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من الشائعات والتصريحات الرسمية الغامضة، نفت هيونداي إجراء محادثات حالية مع أبل لصنع السيارات الكهربائية، مع إشارة مصادر بلومبرج إلى أبل انسحبت من المفاوضات الأولية منذ أسابيع.

وقد بدأت التسريبات بالظهور في يناير الماضي عن تعاون محتمل بين أبل وهيونداي لتطوير سيارة كهربائية جديدة مبنية على منصة E-GMP للمجموعة، وقد أصدرت هيونداي تصريحات وقتها تؤكد أنها بصدد التفاوض مع أبل حول المشروع.

يبدو أنه للوقت الحالي، ستستمر أبل في البحث عن شريك محتمل لصنع سيارتها الجديدة، مع العلم أن تسريبات من شركات التوريد التايلندية أشارت إلى تدشين نسخة اختبارية لسيارة أبل في سبتمبر القادم.

وقد نقلت رويترز عن مصادرها أن بعض تنفيذيي هيونداي اعترضوا على مشروع سيارة أبل، مع تصريح أحدهم: “لسنا شركة تصنع سيارات الآخرين”.. وربما أدت الخلافات حول إدارة المشروع إلى تعطل المحادثات بين الطرفين.