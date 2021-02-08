مواصفات وعيوب بيجو 2008 موديل 2021 وأسعارها في مصر والجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بيجو 2008 موديل 2021 من السيارات الجديدة المعدلة وبها 3 فئات مختلفة، وفيما يلي مواصفات وعيوب وأسعار بيجو 2008.

تم تصميم سيارة بيجو 2008 بشكل يواكب التصاميم المختلفة للسيارات في عام 2021، وهي تنتمي إلى السيارات الكروس أوفر المدمجة والتي تتمتع بالعديد من المواصفات والمميزات المختلفة.





مواصفات بيجو 2008 موديل 2021

المحرك بقوة 1200 سي سي تيربو وتحتوي على 3 سلندر، والمحرك يولد قوة 1300 حصان عند 5500 RBM. عزم أقصى للدوران 230 نيوتن في المتر عند 1750 RBM ويبدأ من التسارع من السكون وحتى 100 كم في نحو 9.3 ثانية. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/الساعة، وتحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات. تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 44 لتر، سعة الحقيبة الخلفية 434 لترا. يبلغ وزن السيارة حوالي 1203 كجم، وطولها 4300 مم، وعرضها 1770 مم، وارتفاعها حوالي 1550 مم.

مواصفات الأمان:

تحتوي على الوسائد الهوائية، ونظام منع الفرامل من الانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، كما يوجد نظام دعم للفرامل EBA، كما تتميز ببرنامج الثبات الإلكتروني ESP ، كما تتمتع السيارة بقفل مركزي للأبواب، وحساسات ركن خلفية، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات.





مميزات بيجو 2008 الجديدة:

جنوط رياضية 16 بوصة مع إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيا، كما أن عجلة القيادة متعددة الاستخدامات. الهيكل الخارجي للسيارة مصنع من نوع من المعادن الثقيلة للحماية ضد الحوادث. مقصورة قيادة واسعة. يوجد مثبت للسرعة وإمكانية التحكم في وضعية المقاعد، كما تتميز السيارة بالمكيف الهوائي. شاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث كما يوجد 6 مكبرات صوت. مصابيح أمامية وخلفية بأضواء ليد نهارية. تحتوي الفئة الثانية من السيارة على بعض الكماليات مثل كاميرا خلفية، وخاصية التحكم في وضع القيادة كما تحتوي على فرامل يد كهربائية، وعداد ديجيتال 10 بوصة وزر لتشغيل وإيقاف المحرك. تحتوي الفئة الثالثة على نفس المواصفات الفئتين السابقتين، مضاف إليهم الوسائد الهوائية الجانبية وفتحة سقف بانوراما، حساسات ركن أمامية، ومرآة بداخل السيارة ذاتية التعتيم، ونظام للتنبيه.





عيوب بيجو 2008 موديل 2021

قطع غيار السيارة غالية مقارنة بغيرها من السيارات التي تماثلها. مقاعد السيارة صممت من القماش وليست من الجلد. عدم أداء التكييف بشكل جيد على الطرق السريعة، وهذا لتأثيره على عزم وأداء محرك السيارة. عدم القدرة على التحكم في المقاعد الأمامية كهربائيا.

سعر سيارة بيجو 2008 في مصر

سعر الفئة الأولى (ACTIVE) - 344.990 جنيه مصري. سعر الفئة الثانية (ALLURE) - 379.990 جنيه مصري. سعر الفئة الثالثة (GTLINE) - 414.990 جنيه مصري.

سعر سيارة بيجو 2008 موديل 2021 في الجزائر

بلغ سعر سيارة بيجو 2008 في الجزائر ما بين 440 إلى 460 مليون سنتيم وتختلف بين الفئات الثلاثة.