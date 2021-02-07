موجز الخليج 365 للسيارات.. سباق الفضاء وصدمة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتزم شركة بورشه الألمانية للسيارات، زيادة نسبة السيارات الكهربائية في منتجاتها على نحو ملحوظ خلال العقد الحالي.

أعلنت شركة أوبل عن طرح الجيل الجديد من سيارتها Mokka المدمجة في الأسواق بحلول نهاية الشهر الجاري وبسعر يبدأ من 20 ألف يورو تقريبا.

كشفت شركة أسترالية عن أول سيارة سباق طيران بالعالم تشبه سيارات سباق الفورمولا، وتظهر تفوقها وسرعتها العالية في الفضاء بدلا من الأرض.

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن نسخ الدفع الهجين Plug-in من الفئتين الثالثة والخامسة، والتي تصل إلى قوة 150 كيلووات/204 حصانا.