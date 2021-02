كيا CV كروس أوفر الكهربائية تحت الاختبار مع اقتراب تدشينها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رصدت كيا CV الكهربائية بالكامل أثناء الاختبار من جديد، ورغم تخفي الخلفية تحت الغطاء الأسود، فإن خطوط السقف وعمود A المكشوفين يلمحان للمظهر العام، وأن النصف الخلفي يستوحي ملامح تصميم نموذج Imagine الذي كشف عنه في 2019.

وتشمل تفاصيل أخرى هوائي زعنفة القرش بتصميم يعزز الديناميكية الهوائية، كما يشير ارتفاع منقة الوسط نحو الخلف إلى تصميم مثير لتشكيلة السيارات الكهربائية من العلامة الكورية.

تستند CV إلى منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس اوفر والاس يو في التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كم وسرعة شحن 800 فولت.

يُذكر أن CV ستحصل على اسم جديد عند إطلاقها، وستكون جزء من خطة تحول صانع السيارات إلى السيارات الكهربائية بالبطارية، وبالتحديد ستكون واحدة من 7 سيارات كهربائية نقية تعمل بالبطارية تطلقها الشركة قبل 2027، على أن تتوفر بالأسواق كموديل 2021 أو 2022 بعد فترة قصيرة من توفر ايونيك 5.

