رولزرويس تقدم لوحة قيادة فنية في سيارتها فانتوم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت رولز رويس مع شركة سويسرية تسمى Nature Squared لتقديم فانتوم بداخلية تجسد “معرض فن” حيث قامت الشركة السويسرية باقتطاف ريش فصيلة طيور ووضعتها بشكل منفصل، والآن تعرض السيارة لدى أبو ظبي موتورز.

لوحة القيادة التي تسميها رولز رويس باسم “المعرض” تتكون من زجاج ممتد بطول لوحة القيادة يستعرض قطعة من الفن داخل السيارة الفاخرة.

ومن أجل تنفيذ ذلك كان التعاون مع شركة سويسرية “تستخدم أحدث التقنيات التحويل المواد الطبيعية المستدامة” لأشياء تدخل في استخدامنا اليومي بشكل جمالي.

وفقا لرولز رويس، استخدم أكثر من 3,000 ريشة زيل اختيرت بعناية لتعكس الألوان القزحية ثم خيطت جيدا في المعرض حول الساعة المصنوعة من عرق اللؤلؤ.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin