أبل تضم مسؤولاً كبيراً بتصنيع سيارات بورش

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفضل أبل التكتم الشديد بشأن مشاريع منتجاتها المستقبلية وعلى رأسها السيارة الكهربائية التي تعود أول أخبارها إلى 2014، ومؤخرا سمعنا عن احتمالية التعاون مع هيونداي، وعن تصريح مدير تنفيذي لدى الشركة الكورية حول “القلق من الشراكة مع أبل وتنفيذها وإن كان ذلك في مصلحة الشركة”، لنصل إلى خبر اليوم، بإفادة بيزنس إنسايدر أن أبل قامت بتعيين المهندس مانفريد هارير، نائب رئيس تطوير هيكل طرازات بورش تايكان.

تعيين هارير بمثابة خطوة كبيرة لأبل، باعتباره أحد أفضل المهندسين لدى مجموعة فولكس فاجن، لخبرته الطويرة في تصميم هياكل السيارات، كما أنه نشر كتاب Steering Handbook عن المبادئ الأساسية والمفاهيم المتقدم للنمذجة الحسابية لأنظمة التوجيه.

وقد بدأ هارير عمله لدى أودي ثم انتقل إلى بي ام دبليو ثم بورش، ولا شك أن خبرته في تطوير هيكل طرازات تايكن الكهربائية بالكامل ستكون ذات نفع كبير لشركة أبل إن صح التقرير.

وعلى الجانب الآخر، يهم هيونداي الخبر التي تقلق من تقليل دورها إلى مجرد مزود خدمة إذا تعاونت مع أبل، خاصة وأن الشركة الأمريكية معروفة بسيطرتها التامة على تطوير منتجاتها داخليا، فإن كان هذا هو الحال، قد لا تكون فكرة ذكية تمكين منافس جديد محتمل من الوصول إلى تقنيات وأنظمة القيادة الذاتية.