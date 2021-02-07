مفاجأة صادمة لـ تسلا.. 80% من سيارات بورشه الجديدة كهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة بورشه الألمانية للسيارات، زيادة نسبة السيارات الكهربائية في منتجاتها على نحو ملحوظ خلال العقد الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية قال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي للشركة إنه بحلول نهاية العقد "ستسير أكثر من 80% من سياراتنا الرياضية بطاقة كهربائية، سواء طاقة هجين أو كهربائية خالصة".

وأضاف بلومه أن من المنتظر أن تصل نسبة السيارات الكهربائية بين منتجات الشركة إلى 50% بحلول عام 2025.

وتعد هذه الأخبار من بورشه بمثابة مفاجأة صادمة لشركة تسلا الأمريكية العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح بلومه أن بورشه ستبقي على إنتاج سيارات تسير بوقود اصطناعي فقط من الموديل الأسطوري 911 لافتا إلى أن بورشه تعتزم استثمار 15 مليار يورو في التنقل الكهربائي في الأعوام الخمسة عشر المقبلة.

كان بلومه قد أعلن عن أهداف طموحة شبيهة في تصريحات أدلى بها لصحيفة "هاندلسبلات" مؤخرا حيث قال قبل نحو أسبوعين:" في عام 2025 ستسير نحو 50% من سياراتنا بطاقة كهربائية" ولفت إلى أن غالبية هذه السيارات ستكون كهربائية خالصة.

وكانت بورشه زادت نسبة سياراتها الكهربائية في العام الماضي بنسبة 60% رغم أزمة كورونا، وقال بلومه إن من الممكن أن تنتج الشركة في العام الحالي أكثر من 30 ألف نسخة من سيارتها تايكان، أول طراز كهربائي خالص من بورشه، وكانت بورشه أنتجت 20 ألف نسخة منها في العام الماضي.

يذكر أن مبيعات بورشه المملوكة لمجموعة فولكس فاجن قد وصلت في العام الماضي إلى 272 ألف سيارة، وقال بلومه إنه كان من الممكن أن يصل هذا العدد إلى 300 ألف سيارة لو لم تقع أزمة كورونا.

في الوقت نفسه،أعلنت بورشه عن طرح الموديل الأساسي من أيقونتها Taycan الكهربائية في آذار/مارس القادم بسعر يبدأ من 83 ألف و520 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الأساسي من السيارة يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 240 كيلووات، كما يتوفر من السيارة نسخة بقوة 280 كيلووات.

وتتسارع السيارة في جميع النسخ من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 230 كلم/س.