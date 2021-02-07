كيا سورينتو تحصد جائزة أفضل سيارة SUV كبيرة للعام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - – السيارة الجديدة كلياً تنال جائزة “أفضل سيارة SUV كبيرة للعام”

– السيارة تستحق الجائزة بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود وديناميكيات القيادة الفريدة والتصميم الداخلي فائق التجهيز

– السيارة تحقق أصداءً مذهلة منذ إطلاقها في عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – حققت سيارة “كيا سورينتو” الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً بداية قوية لهذا العام، حيث حصدت لقب “أفضل سيارة SUV كبيرة للعام” خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته مجلة What Car? لعام 2021.

وعقب منافسة محتدمة مع نظيراتها في نفس الفئة؛ اختارت لجنة التحكيم سيارة “سورينتو” نظراً لكفاءتها المذهلة في استهلاك الوقود، وما تتسم به من ديناميكيات قيادة رائعة، ومواصفات قياسية رفيعة المستوى، وجودة صنع استثنائية.

وجاء اختيار اللجنة لهذه السيارة الخارقة بفضل محرك 1.6 T-GDi Hybrid (محرك 1.6 لتر توربو GDI بأربعة أسطوانات هجين) والمزايا القياسية الفريدة مثل نظام الكاميرا الخلفية، والمحدد الذكي للسرعة، وآلية تفادي الاصطدام الأمامي والمرفقة بنظام رصد للمشاة وراكبي الدراجات والتقاطعات.

وفي إطار تعليقه على الوضوع؛ قال ستيف هانتينجفورد، محرر مجلة What Car?: “تعتمد سيارة ’سورينتو‘ تقنيات هجينة تجمع بين الكفاءة العالية والفعلية لاستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية المنخفضة نسبياً، فضلاً عن أريحية القيادة ودقة التوجيه. أضف إلى ذلك المقصورة الداخلية المميزة وفائقة التجهيز، ومقعد القيادة المرتفع بما يكفي لإثارة غيرة سائقي الشاحنات الثقيلة، والضمان الذي تتفرد به ’كيا‘ وتقدمه لمدة 7 سنوات؛ هذا بمجمله يجعل من ’سورينتو‘ سيارة متعددة الاستخدامات رائعة بكل معنى الكلمة”.

من جانبه قال وون جيونج جيونج، رئيس شركة “كيا موتورز أوروبا”: “لطالما كان شرفاً عظيماً لنا أن نحصد جوائز عن السيارات التي ننتجها، فكيف إذا كان ذلك من مجلة عريقة مثل What Car?. نفخر بإطلاق الجيل الرابع من ’كيا سورينتو‘ سيما وأنه يمثل أول تطبيق لنظام الطاقة الكهربائية في سياراتنا الرياضية الرائدة ومتعددة الاستخدامات”.

وعلى الرغم من طرحها للبيع في أوروبا منذ فترة وجيزة فقط، إلا أن سيارة “سورينتو” الجديدة كلياً نجحت فعلاً في حجز مكانة مرموقة لنفسها بين مجموعة سيارات “كيا”، كما استحقت جائزة “سيارة العام” خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمه الموقع البريطاني الشهير Carbuyer لعام 2021.

وستتوفر السيارة أيضاً في أسواق مختارة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مارس 2021. ومن المتوقع أن تتلقى طلباً كبيراً بسبب القيمة والجودة والمزايا الفريدة التي توفرها للمستهلكين في هذه المنطقة.

وبدوره قال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي للعمليات في شركة “كيا موتورز” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نفخر بالحصول على هذه الجائزة، ولا يسعنا الانتظار لطرح ’سورينتو‘ الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن على ثقة تامة بأن هذه السيارة ستحقق نتائج مذهلة وستشكل إضافة رائعة إلى أسطول سيارات ’كيا‘ في المنطقة والحائز على جوائز عديدة، مما سيعزز مكانتنا الرائدة في هذه السوق”.

وتتوفر مجموعة سيارات “سورينتو” الجديدة كلياً عبر شبكة الوكلاء الأوروبيين لشركة “كيا”، مع إتاحة خيارات عديدة من المحركات (حسب السوق) بما في ذلك الهجين، والديزل، والهجين القابل للشحن. وتُباع جميع الطرازات في أوروبا مرفقة بضمان “كيا” غير المسبوق في القطاع والذي يصل إلى 7 سنوات/ 150 ألف كيلومتر.