خطوات تهمك للحفاظ على السيارة من السرقة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض الملايين من الأشخاص حول العالم سنوياً لسرقة سياراتهم، مما يسبب معاناة شديدة لهم، حيث أنها تعد واحدة من حوادث الفقد المؤلمة، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي تساهم في خفض نسبة تعرض السيارة للسرقة، وهي كما يلي.

– ركن السيارة في باركينج

يفضل ركن سيارتك داخل باركينج، حيث تقل فرص تعرضها بشكل كبير لحوادث السرقة المختلفة، وذلك بسبب بقائها آمنه وبعيدة عن أعين اللصوص.

– زيادة الإضاءة خارج المنزل

في حال عدم وجود باركينج لركن السيارة به، والاعتماد على ركن السيارة أمام المنزل، يجب زيادة الإضاءة خارج المنزل لإجبار اللصوص على البُعد عن مكان الإنارة.

– عدم ترك السيارة في وضع التشغيل وشراء مستلزمات

يعتبر ترك السيارة أمام ماركت في وضع التشغيل وشراء مستلزمات من أكثر الأخطاء شيوعاً وتساعد اللصوص على سرقة السيارة، حيث ينتظر اللصوص هذه الأخطاء ويسرقون السيارة.

– كاميرات المراقبة

يفضل ركن سيارتك أمام أحد كاميرات المراقبة، سواء كانت خاصة بك، أو مملوكة لأحد الأبنية أو المتاجر، لسرعة التعرف على شخصية السارق و تحديد هويته.

– جهاز GPS

من الممكن أن تتبع خطوات سيارتك بوضع جهاز GPS داخلي، يسمح لك بتحديد مكان تواجد السيارة، وجعلها مراقبة من خلالك في حالة تعرضها لهذا الموقف.

– عدم الاحتفاظ بمفاتيح بديلة

يعتاد بعض السائقين وضع المفاتيح الاحتياطية لسياراتهم داخلها، وهذا من الأفعال الخاطئة، حيث أنه يسهل للصوص قيادة السيارة.