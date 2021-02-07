نصائح هامة للحصول على أفضل سعر عند بيع سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض كثير من قائدي السيارات إلى خسائر كبيرة عند بيع سياراتهم المستعملة على الرغم من جودة حالتها العامة، ويرجع ذلك لإهمال مالكيها تجهيزها بشكل مناسب للبيع.

لذا نقدم لكم اليوم عدة نصائح يجب اتباعها للحصول على أعلى سعر لسياراتكم عند بيعها.

– يفضل تجنب عرض السيارة للبيع في موسم كساد بيع السيارات المستعملة، وذلك لانخفاض طلبات شراء السيارات في هذه الفترة، وحينها ينخفض سعر السيارة بصورة كبيرة.

– يجب التأكد من عمل جميع الإصلاحات المتواجدة في السيارة قبل عرضها للبيع، كي لا يقل سعرها بشكل كبير.

– يجب قبل التوجه للبيع غسل وتلميع السيارة من الخارج والداخل بشكل جيد، حيث أن نظافة السيارة ولمعان طلائها ونظافة مقصورتها الداخلية من أبرز العوامل التي تبرز جمال السيارة ويرفع سعرها.

– يراعى وضع القيمة الحقيقية للسيارة، ويتوقف هذا الأمر على عدة عوامل منها تاريخ طرحها، وعدد الكيلو مترات التي قطعتها، وحالتها ومدى صلاحيتها للعمل ووضعيتها التقنية.

– التقاط صورة مناسبة ذات جودة عالية وبشكل جذاب لتسويق السيارة بشكل جيد.

– ينصح بتسويقها عبر مواقع إلكترونية متخصصة، ويتم وضع جميع مواصفاتها عليها، لجذب أكبر عدد من العملاء.

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