انطلاق "بي إم دبليو" الهجينة من الفئتين الثالثة والخامسة.. إليك المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن نسخ الدفع الهجين Plug-in من الفئتين الثالثة والخامسة، والتي تصل إلى قوة 150 كيلووات/204 حصانا.

وأوضحت الشركة الألمانية، اليوم الأحد، أن نظام الدفع الهجين الجديد يتألف من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 163 حصانا. وبمؤازرة المحرك الكهربائي يصل النظام إلى قوة 150 كيلووات/204 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 350 نيوتن متر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



ويتولى نقل هذه القوة لعجلات الدفع الخلفية ناقل الحركة Steptronic من 8 تعشيقات. وفي أحسن الظروف تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.6 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 225 كلم/س.

ويستند النظام الهجين على بطارية ليثيوم أيون سعة 12 كيلووات/ساعة يتم شحن 80% منها في حوالي ساعتين ونصف، وذلك بقدرة 3.7 كيلووات. ويتراوح مدى السير الكهربائي لنظام الدفع الهجين من 46 إلى 61 كلم.

أقوى سيارة صالون

ونهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الشركة الألمانية عن إطلاق السيارة M5 CS الجديدة، التي تعد أقوى سيارة صالون قياسية في تاريخها حتى الآن.

وأوضحت أن السيارة الصالون M5 CS الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.4 لتر وبقوة 467 كيلووات/635 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 3 ثوان فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 305 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.1 لتر/100 كلم.

ومن المقرر طرح السيارة الصالون M5 CS الجديدة في فصل الربيع بسعر يبدأ من 180 ألفا و400 يورو.