"أوبل موكا" تنطلق على الطرق الوعرة في هذا التوقيت.. مواصفات قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أوبل عن طرح الجيل الجديد من سيارتها Mokka المدمجة في الأسواق بحلول نهاية الشهر الجاري وبسعر يبدأ من 20 ألف يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الأراضي الوعرة الجديدة تظهر بطول 4.15 متر وبملامح أكثر رياضية، كما تعتمد على محركات تعمل بوقودي البنزين والديزل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد بين 74 كيلووات/100 حصان و96 كيلووات/130 حصان.

وتستهلك هذه المحركات ما بين 3.8 و 4.8 لتر/100 كلم.



وتحتاج هذه المحركات ثلاثية ورباعية الأسطوانات للتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س من 9.1 إلى 10.8 ثانية، بينما تتراوح السرعة القصوى من 188 إلى 202 كلم/س.

وتتوفر السيارة بنسخة كهربائية بقوة 100 كيلووات/136 حصان.

وتبلغ هذه النسخة مدى السير 324 كلم بفضل البطارية سعة 50 كيلووات ساعة، كما تحتاج إلى 9.0 ثانية للتسارع إلى 100 كلم/س، قبل أن تقف على أعتاب 150 كلم/س كسرعة قصوى.

وتتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات القياسية مثل أضواء ليد والأجهزة الرقمية، ويتوفر لها العديد من الأنظمة المساعدة مثل محدد مسافة الأمان الأوتوماتيكي مع التدخل في التوجيه ونظام التعرف على الإشارات المرورية.