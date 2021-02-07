العراق يتطلع لتعاون استخباراتي وأمني مع مصر لمواجهة داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

وأضاف وزير الخارجية العراقي خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد لدى العراق وليد محمد إسماعيل: "أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني مع مصر لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ".

وأبدى الوزير العراقي "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين، لا سيما أن البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات".

من جانبه، أكد السفير المصري أنَّ بلاده تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.