التئام شروخ بقدم بايدن.. أصابته أثناء اللعب مع الكلاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بشرخ في قدمه اليمنى إنه تعافى وسيعود إلى نظام التمرينات المعتاد.

وكان بايدن أصيب بتلك الشروخ أثناء اللعب مع أحد كلابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال كيفن أوكونور، إن "الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل".

وقام بايدن في وقت سابق من يوم السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع.

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاء والمعارضون على حد سواء بوصفه أكبر رئيس أمريكي سنا على الإطلاق يتولى هذا المنصب.