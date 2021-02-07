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لتمكين المرأة.. بابا الفاتيكان يعين أول سيدة بمجمع الأساقفة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عيّن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للمرة الأولى امرأة في منصب وكيل وزارة بمجمع الأساقفة الكاثوليك (سينود).

وقام البابا بترقية عالمة اللاهوت الفرنسية ناتالي بيكوارت لتولي ذلك المنصب، جنبا إلى جنب مع لويس مارين دي سان مارتن من إسبانيا. 

ويقوم وكلاء الوزارة بمساعدة الكاردينال ماريو جريش من مالطا، الذي يقود الهيئة، في إعداد وإجراء سينودس الأساقفة الذين يمثلون الكنيسة.

وقالت وسائل إعلام كنسية إن تعيين بيكوارت، مع حقوق التصويت، يعتبر رمزا لتمكين المرأة في الكنيسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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