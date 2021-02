كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا سيراتو 2022 فيس ليفت في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها تمهيداً لبدء إنتاجها في مايو القادم.

نبدأ باسم السيارة الذي قد يتغير إلى K3 في أسواق الخليج، كما من المتوقع تزويد الفيس ليفت بمحركات جديدة 1.5 و1.6 لتر تيربو.. ويأمل البعض بتقديم كيا لنسخة GT أكثر قوة للموديل، ولكن لا توجد تأكيدات بعد.

بالنسبة للتصميم الخارجي فبالكاد يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية الجددية والشبك الأمامي المختلف من بين التمويهات، مع جنوط 17 إنش ورسومات مختلفة على المصابيح الخلفية.

كما ستحصل سيراتو على شاشة معلومات ترفيهية جديدة 10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية وعدد من تقنيات السلامة الجديدة.

