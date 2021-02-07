ما هي المدة النظامية لبقاء السيارات الأجنبية داخل المملكة وغرامة التجاوز؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن المدة النظامية لبقاء السيارات الأجنبية داخل المملكة.

حيث تساءل المتابع، قائلًا: “لدي مركبة كويتية باسمي لها خمسة أشهر داخل المملكة، فهل توجد مخالفة عليها؟ أم لابد من إعادتها للكويت؟”، وبدورها أجابت الجمارك السعودية موضحة أن المدة النظامية لبقاء السيارات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة السيارة.