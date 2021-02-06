موجز الخليج 365 للسيارات.. طرازات مكروهة ومرسيدس الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أطلقت وزارة البترول المصرية، السبت،أول تطبيق ذكي لتحديد أماكن محطات تموين السيارات.

تطرح مرسيدس للأسواق خلال 2021، النسخة الأحدث من طراز GLA، ضمن فئة SUV، تدشن من خلالها الشركة الألمانية،رفاهية جديدة بعالم السيارات.

يضم سوق السيارات مجموعة متميزة من الطرازات التي تجمع بين القوة والتكلفة الزهيدة، ومن بينها مرسيدس وبي إم دبليو.

طرحت شركة أكيورا اليابانية للسيارات طرازها الأحدث من سيارتها ILX لتنافس ضمن فئات سيدان عالية الأداء.

يهتم عشاق الشاحنات بالتصميم الخارجي للشاحنة، لأنه يعكس مظاهر القوة التي تتمتع بها وعزم السحب، لذلك يحرص الصناع على الاهتمام بذلك.

ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تنافس ماركة إنفينيتي موديلات مثل أودي A5 الفارهة، بطرحها للنسخة الأحدث من طراز Q60 لعام 2021.

في عالم صناعة السيارات قد تكون المظاهر خادعة في بعض الأحيان، وهو ما ينطبق على بعض السيارات الرياضية.