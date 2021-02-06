رولزرويس كوبيه معدلة لـ جاستن بيبر تظهر بتصميم فريد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أغرب السيارات المعدلة كثيراً ما تكون سيارات مرتبطة بالمشاهير، بدءً من سيارة فورد SVT Lightning المملوكة لـ ليدي جاجا، وصولاً إلى دودج تشارجر 1970 المعدلة المملوكة لكيفين هارت، وأحدث مثال على ذلك، هي سيارة رولزرويس رايث المعدلة المملوكة للمغني الشهير جاستن بيبر.

رُصدت السيارة أثناء وجودها في ماليبو، وتبدو كسيارة مستقبلية كالتي نُشاهدها في أفلام الخيال العلمي، لكنها تبدو مألوفة بعض الشيء، حيث تُشبه سيارة رولزرويس 103EX الاختبارية، والمعروفة أيضاً باسم رولزرويس Vision Next 100 الاختبارية والتي دشنتها في 2019، مع تصميم عائم، وأغطية عجلات تغطي جميع العجلات الأربع.

الفارق الكبير بين سيارة جاستن بيبر والسيارة الاختبارية، هو أن أغطية العجلات متصلة بجسد السيارة، في حين جعلتها رولزرويس تبدو منفصلة عن جسد السيارة في سيارتها الاختبارية، بالإضافة إلى بعض الاختلافات البارزة الأخرى التي جعلت سيارة جاستن بيبر تبدو أقل جودة بعض الشيء.

وفي الختام، تبدو السيارة فريدة من نوعها، وقد تختلف الآراء حول مدى أناقة تصميمها، إلا أنها تظل واحدة من أغرب سيارات رولزرويس التي رأيناها حتى الآن.