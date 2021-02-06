لكزس LX الجيل الجديد: التحديثات والمحرك وموعد التدشين المتوقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لأول مرة منذ 64 عامًا لن تتواجد تويوتا لاندكروزر في الولايات المتحدة، ولكن جميع الأسواق الأخرى ستحصل على الجيل الجديد القادم خلال أشهر.

لتعويض غياب اللاندكروزر في أمريكا، أشارت مجلة بيست كار اليابانية إلى أن لكزس LX الجيل الجديد سيحصل على تحديثات واسعة جمالية وميكانيكية للقيادة على التضاريس الوعرة، مع خارجية فريدة وتصميم داخلي يناسب فخامة الـ SUV الرائدة في مجال لكزس.

موديل LX الجديد ستستمر بالشبك الحالي ولكن بغطاء محرك مختلف ومصابيح أمامية وخلفية جديدة، مع استمرار محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 372 حصان، بينما تتوقع المجلة توقف محركات الـ V8 في لاندكروزر الجديدة لصالح 3 محركات 6 سلندر.

وأخيرًا أشارت المجلة إلى أن تويوتا لاندكروزر العالمية ستحصل على نسخة GR سبورت رياضية بعجلات أكبر ونظام تعليق محسن وأداء ديناميكي أفضل.