مصر تطلق أول تطبيق "ذكي" لتحديد أماكن تموين السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت،أول تطبيق ذكي لتحديد أماكن محطات تموين السيارات.

وقال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن التطبيق الإلكترونى"MOP STATION APP"، أحد الخدمات المقدمة للتعرف على أماكن محطات التموين بمصر.

وأوضح الملا، أن الخطوة تأتي تسهيلاً على المواطنين للوصول إلى محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر والاستفادة من خدماتها.



وسجل قطاع السيارات في مصر خلال الربع الأخير من عام 2020، تعافيا نسبيا من تداعيات فيروس كورونا التي ضربت الأسواق كافة، وسط توقعات بقفزة في مبيعات المركبات خلال 2021.

وتشير التوقعات إلى نمو تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة في حجم إنتاج السيارات في مصر خلال العام 2021، وصولا إلى نحو 70 ألف مركبة، وفق دراسة أعدها الخبير الاقتصادي أحمد الحلفاوي، توقع خلالها تعافي قطاع التصنيع المحلي بعد الضربات التي منيت بها الأسواق من جراء تداعيات وباء كورونا.

وتوّجت مصر سعيها نحو التحول إلى السيارات الكهربائية بافتتاح أول معمل لاختبارات البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وافتتح المعمل اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر بمبنى الهيئة في مدينة بورسعيد شمال شرق البلاد.

وقال جابر إن افتتاح معمل البطاريات الحامضية والبطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد يعد استكمالاً لخطة تطوير جميع المعامل الصناعية بالهيئة، مشيرا إلى أن المعمل يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء جميع الاختبارات في هذا الشأن.