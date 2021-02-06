بينها مرسيدس وفولفو.. سيارات خارقة بأقل من 10 آلاف دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم سوق السيارات مجموعة متميزة من الطرازات التي تجمع بين القوة والتكلفة الزهيدة، ومن بينها مرسيدس وبي إم دبليو.

موقع "هوت كارز" عرض قائمة بالسيارات المستعملة التي تتوفر حاليا بمحركات تنتج قوة تتخطى 300 حصان، وفي نفس الوقت لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.

وضمن القائمة، جاء طراز بي إم دبليو 550i موديل عام 2010، العامل بمحرك v8 تتخطى قوته 300 حصان، ويتوفر بقيمة تقل عن 10 آلاف دولار.







وكذلك طراز مرسيدس S600 W220 موديل عام 2005، العامل بمحرك v12 ينتج قوة 362 حصان، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 7500 دولار فقط.





وطراز كرايسلر 300C موديل عام 2010، العامل بمحرك V8 ينتج قوة 360 حصانا، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.





وطراز فولفو S60 T6 موديل عام 2011، العامل بمحرك T6 ينتج قوة 300 حصان، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.





وطراز بونتياك GT موديل عام 2006، العامل بمحرك V8 ينتج قوة 400 حصان، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.





ومن ماركة فورد جاء ضمن القائمة طراز Mustang GT موديل عام 2005، العامل بمحرك V8 ينتج قوة 300 حصان، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.





من بعده ضمت القائمة، طراز Infiniti G37 Coupe موديل عام 2011، العامل بمحرك V8 ينتج قوة 330 حصانا، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.





طراز Audi RS6 موديل عام 2003، العامل بمحرك V8 ينتج قوة 450 حصان، ويتوفر بقيمة سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.



