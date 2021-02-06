مرسيدس GLA-CLASS الجديدة.. المواصفات الأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح مرسيدس للأسواق خلال 2021، النسخة الأحدث من طراز GLA، ضمن فئة SUV، تدشن من خلالها الشركة الألمانية،رفاهية جديدة بعالم السيارات.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة لعام 2021، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز الكماليات.





الأسعار

فئتان من الطراز سيتم طرحهما، الأولى GLA250 بسعر 37,280 ألف دولار، والثانية GLA250 4Matic بسعر 39,280 ألف دولار.

المحرك

تعمل السيارة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر 4 أسطوانات، ينتج قوة 221 حصانا، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.





التقنيات

يحظى الطراز من الداخل بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات مزدوجة بقياس 7.0 بوصة للشاشة الواحدة، بخلاف شمولها لنظام ملاحي، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، مع توفر نظام صوتي ماركة Burmester، وتتوفر نسخ من الطراز بشاشة معلومات داخلية بقياس يصل لـ 10.3 بوصة.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة متطورة ،منها مكابح ذاتية التفعيل عند الطوارئ، واستشعار حواف الطرق، والتنبيه حال الخروج عن المسار.

