بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 ستحصل على مميزات من رولزرويس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت بي ام دبليو الفئة السابعة على نسخة فيس ليفت في 2019، في حين أن الجيل الحالي موجود منذ 2015، ما يعني أن إطلاق الجيل الجديد من السيدان الرائدة أصبح ضرورياً، وهو ما تُثبته اللقطات التجسسية التي التقطت لنماذج أولية للطراز الجديد أثناء اختباره، بالإضافة لظهور بعض التصاميم التخيلية له أيضاً.

أحدث المعلومات حول الفئة السابعة القادمة، تأتي من قائمة تسربت من بي ام دبليو، والتي أكدت أنها ستأتي بنظام تعليق هوائي، وأبواب تُغلق بشكل ناعم، ونظام صوتي B&W، بالإضافة إلى مزايا اختيارية تشمل أبواب أوتوماتيكية بالكامل المستخدمة في رولزرويس فانتوم الجديدة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية جديدة كلياً، والشبك المضيء الذي رأيناه في X6، والذي توفر بشكل اختياري في الفئة الخامسة.

كشف التسريب أيضاً أن المقاعد الخلفية للفئة السابعة ستقدم مستويات ووسائل راحة متساوية مع المقاعد الأمامية، مع نظام ترفيهي خلفي أفضل بفضل شاشة قياسية ضخمة، كما ستحصل السيارة أيضاً على حزمة مساعدة سائق تُسمى “Motorway Assistant”، ونظام ذكاء اصطناعي الذي شوهد في سيارة بي ام دبليو iX الكهربائية.

وفي الختام، ذكر التسريب أيضاً أن إنتاج الفئة السابعة الجديدة كلياً سيبدأ في يوليو 2022، لذا يُتوقع أن يتم تدشينها في نهاية 2021 أو أوائل العام المقبل.