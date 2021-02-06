جيلي تُطلق مشروع أقمار صناعية للإنترنت بـ 2.39 مليار ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة جيلي رسمياً مشروع الأقمار الصناعية للإنترنت في مدينة تشنغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، باستثمارات قدرها 4.12 مليار ين (2.39 مليار دولار)، ما يجعل صانعة السيارات الصينية على قدم المساواة مع تيسلا من حيث الاستثمارات الفضائية.

تقع منشأة المشروع على مساحة 20,474.3 متر مربع، وقد قامت شركة Shikong Daoyu Tech Co التابعة لجيلي بتنفيذ المشروع، والتي تأسست في عام 2018، وهي متخصصة في التطبيقات التُجارية لتكنولوجيا الفضاء.

من جانبه، قال وانغ يانغ، المدير العام وكبير العُلماء في Shikong Daoyu، أن الإنترنت سيكون ضرورياً للمركبات للسفر في المستقبل، ما يطرح مطالب جديدة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وللتوضيح.. تتطلب السيارات الذاتية ملاحة أفضل ودقيقة، والتي يُمكن تعزيزها من خلال شبكة أقمار صناعية.

وفي الختام، أعلنت جيلي في مايو الماضي أنها ستُطلق قمرين صناعيين في مدار منخفض بنهاية العام الماضي، وفي أغسطس، أعلنت شركة Shikong Daoyu أن القمرين الصناعيين جاهزة تماماً للإطلاق.