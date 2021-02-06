أكيورا ILX.. مواصفات وأسعار نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة أكيورا اليابانية للسيارات طرازها الأحدث من سيارتها ILX لتنافس ضمن فئات سيدان عالية الأداء.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، تشمل الكشف عن قوة محركه، و الفئات المطروحة منه وأبرز كمالياته.





الأسعار

تطرح ماركة أكيورا موديل 2021 من طراز ILX دون إجراء تحديثات هامة مقارنة بنسخته من العام الماضي، وتوفر الماركة من الطراز فئتان للبيع، الافتتاحية باسم ILX وتكلفتها 27,125 ألف دولار، ثم فئة ILX A-Spec بتكلفة 32,875 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز بمحرك رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 201 حصان، يعمل بنظام دفع أمامي، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





التقنيات

ومن الداخل، يتوفر بطراز أكيورا ILX نظام تقني يشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

أبرز أنظمة الحماية تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، كما يتوفر بالطراز نظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.



وأيضا كاميرا خلفية لرصد الحركة، وتنبيه السائق في حالة وجود مارة أو سيارات تقترب عند الرجوع بالسيارة للخلف.