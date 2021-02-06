رحلة هادئة لتصاميم وحوش الطرق الوعرة.. أجمل 7 شاحنات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يهتم عشاق الشاحنات بالتصميم الخارجي للشاحنة، لأنه يعكس مظاهر القوة التي تتمتع بها وعزم السحب، لذلك يحرص الصناع على الاهتمام بذلك.

وفي تقرير بالصور ، عرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم الشاحنات صاحبة أفضل تصميم خارجي، وتتوفر حاليا في الأسواق للبيع.

أقوى 10 شاحنات في نصف قرن.. ألبوم صور



في بداية القائمة، جاءت شاحنة رام 1500 موديل عام 2020، التي صنفها الموقع ضمن الشاحنات صاحبة التصميم الأجمل.







من بعدها، جاءت شاحنة Tacoma TRD Off-Road V6 من تويوتا موديل عام 2019، التي صنفها الموقع ضمن الشاحنات صاحبة التصميم الأجمل وتتوفر حاليا بالأسواق، وتعمل بمحرك V6 ينتج قوة 278 حصانا.





وضمن القائمة، شاحنة Ford Super Duty من فورد موديل عام 2020، التي تتوفر حاليا بالأسواق.





وأيضا شاحنة Silverado 2500HD High Country 4x4 Crew Cab من شيفروليه موديل عام 2020.





وضمت القائمة ،شاحنة Jeep Gladiator من ماركة جييب الأمريكية موديل عام 2020، بمحرك 6 أسطوانات، سعة 3.6 لتر.





وشاحنة Sierra 1500 AT4 4x4 Crew Cab من ماركة GMC الأمريكية موديل عام 2019.





وفي ختام القائمة، جاءت شاحنة Ranger XLT 4x4 SuperCrew من ماركة فورد الأمريكية موديل عام 2019.



