إنفينيتي Q60 في منافسة مع أودي A5.. سباق الرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تنافس ماركة إنفينيتي موديلات مثل أودي A5 الفارهة، بطرحها للنسخة الأحدث من طراز Q60 لعام 2021.

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شملت الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة منه للبيع، وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021



تحدث الموقع عن أبرز التحديثات التي أجرتها إنفينيتي على طراز Q60 لعام 2021، وشملت تعميم أنظمة للأمن والحماية على جميع فئات الطراز، ومنها ضبط السرعة، وكشافات أمامية بعيدة المدى.





الأسعار

يتوفر من الطراز ثلاث فئات للبيع بنسخته الحالية لعام 2021، الأقل Pure بتكلفة 42,675 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تطرح باسم Red Sport 400 بتكلفة 59,125 دولارا.

المحرك

يتوفر طراز إنفينيتي Q60 بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني سعة 3.0 لتر V6 ينتج قوة 300 حصان، والثاني لأعلى فئة من الطراز ينتج قوة 400 حصان.





التقنيات

من الداخل يحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات مزدوجة تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي من ماركة BOSE.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرض المواصفات، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له وتوفر قيادة أكثر أمانا للسائق، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة ومساعدة السائق عند ركن السيارة.