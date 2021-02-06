7 سيارات "منبوذة" من محترفي القيادة.. رياضية من الخارج فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم صناعة السيارات قد تكون المظاهر خادعة في بعض الأحيان، وهو ما ينطبق على بعض السيارات الرياضية.

ووضع موقع "هوت كارز" قائمة، تضم هذه السيارات، ووصفها بأنها رياضية بالمظهر فقط.

وأوضح الموقع أن هذه السيارات، اعتبرت عبر تاريخ الصناعة "منبوذة" من قبل خبراء ومحترفي قيادة السيارات حول العالم، بوصفهم لها بأنها سيارات رياضية من الخارج فقط، ولكن في جوهرها تفتقر للأداء الذي يمنحها الصبغة الرياضية.

وضمت القائمة، طراز كرايسلر Crossfire الذي طرح لعام 2004 كطراز رياضي، غير أنه لم ينجح في منافسة موديلات ضمن فئته منها طراز نيسان 350Z، وبي إم دبليو Z4.





ومن بعده، ضمت القائمة طراز Europa S الذي طرحته ماركة لوتس البريطانية، عام 2006، وكان يعمل بمحرك متواضع بسعة 2 لتر ينتج قوة 197 حصانا رغم تصنيفه كطراز رياضي.





ومن ماركة ألفا روميو، ضمت القائمة، طراز 4C، الذي طرحته الماركة الإيطالية للمرة الأولى عام 2013، وقررت وقف تصنيعه بعد ذلك خلال سنوات قليلة من طرحه لعدم تحقيقه نجاحا يذكر بسوق السيارات الرياضية.





ضمت القائمة أيضا طراز أودي RS5، الذي طرح ضمن فئات سيدان الرياضية، غير أنه فشل في منافسة موديلات تابعة لنفس فئته كانت أعلى في القدرات والإمكانيات، منها بي إم دبليو M3.





من بعده، ضمت القائمة طراز تويوتا Celica Mk 7 موديل عام 1999، الذي لم يشفع له توفره بنظام دفع خلفي ليتميز ضمن السيارات من فئته الرياضية حين طرح.





ومن ماركة ميتسوبيشي اليابانية، ضمت القائمة، طراز 3000GT، الذي فشل في تحقيق نجاح على مستوى المبيعات لتعرضه للأعطال المتكررة بمحركه.





ومن ماركة فيراري ضمت القائمة طراز آخر لم يحمل في جوهره القوة الرياضية المرجوة منه، وهو طراز 348، موديل عام 1989.



