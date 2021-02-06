صور.. إنفينيتي Q50 في مواجهة صعبة مع BMW الفئة الرابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تطرح ماركة إنفينيتي نسخة جديدة من طراز Q50 لعام 2021، تنافس بها موديلات مثل بي إم دبليو الفئة الرابعة.

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شملت الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة منه للبيع، وأبرز الكماليات.

الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع عن أبرز التحديثات التي أجرتها إنفينيتي على طراز Q50 لعام 2021، وشملت إضافة فئة جديدة ضمن فئاته باسم Sensory، بالإضافة لمنح الطراز إطارات بحجم أكبر يصل إلى 19 بوصة.





الأسعار

تتوفر من الطراز 4 فئات للبيع بالأسواق، الافتتاحية باسم Pure بتكلفة 37 ألفا و625 دولارا، ثم فئة Luxe بتكلفة 42 ألفا و725 دولارا، ثم فئة Sensory المضافة حديثا، بتكلفة 48 ألفا و625 دولارا.

وتتوفر أعلى فئة من الطراز وهي فئة Red Sport 400 بتكلفة 56 ألفا و775 دولارا.

المحرك

تعمل الفئات الافتتاحية من الطراز، بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 ينتج قوة 300 حصان، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.9 ثانية.





التقنيات

من الداخل يحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات مزدوجة بمنطقة التحكم الوسطى تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "واي فاي".





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات الطراز Q50 بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة ومساعدة السائق عند الركن برصد المناطق العمياء التي يعجز السائق عن رصدها، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.