صراع شد الحبل بين رانجلر روبيكون وديفندر ومرسيدس جي كلاس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عوامل متعددة تحسم الفائز عادة في صراعات شد الحبل، مثل الوزن والاحتكاك والقوة، وسترون في الفيديو المرفق منافسة بين جيب رانجلر روبيكون ولاندروفر ديفندر ومرسيدس G350.

المنافسىة الأولى بين رانجلر ولاندروفر، مع العلم أن لاندروفر تزن 2.4 طن مقارنة بـ 2 طن لرانجلر، وتعتمد السيارتان على محركات ديزل تيربو 2.0 لتر، بقوة 270 حصان لرانجلر و240 حصان لديفندر.

ديفندر فشلت في المحاولتين أمام الرانجلر رغم وزنها الأثقل لتدخل عوامل أخرى أكثر أهمية.

القصة مختلفة مع الـ G-Class، والتي تزن 2.5 طن مع محرك 6 سلندر تيربو ديزل 2.9 لتر بقوة 286 حصان وعزم 600 نيوتن متر، والنتيجة يسهل جدا تخمينها، المرسيدس تفوقت بسهولة على الرانجلر.