"المحرك" يضع طراز كورفيت c8 في مواجهة 9 موديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتميز النسخة الأحدث من طراز شيفروليه كورفيت C8 بأنها الأولى التي تطرح من طراز كورفيت عبر تاريخه بمحرك mid-engine.

وتتوفر مجموعة كبيرة من الموديلات التي تشارك طراز شيفروليه كورفيت بهذه السمة، ويأتي البعض منها بتكلفة أقل بكثير مقارنة بتكلفة طراز كورفيت c8.

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن هذه القائمة، أبرز السيارات التي توفرت بمحرك متوسط المركز، وتكلفتها أقل من تكلفة طراز C8، التي تصل إلى 100 ألف دولار.



وجاء في بداية القائمة، طراز Ferrari Testarossa من ماركة فيراري الإيطالية، موديل عام 1986، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 51 ألفا و400 دولار.





وطراز Lotus Esprit Turbo S4s من ماركة لوتس البريطانية، موديل عام 1995، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 51 ألفا و400 دولار.





وطراز Lamborghini Jalpa من ماركة لامبورجيني الإيطالية، موديل عام 1986، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 70 ألف دولار.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Acura NSX من ماركة أكيورا اليابانية، موديل عام 1994، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 73 ألفا و700 دولار.





وطراز Ferrari 348 GTS من ماركة فيراري الإيطالية، موديل عام 1989، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 60 ألف دولار.





ومن ماركة أودي، جاء ضمن القائمة، طراز R8 Quattro 5.2-Liter، موديل عام 2010، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 66 ألف دولار.





ومن ماركة ألفا روميو، جاء ضمن القائمة، طراز 4c، موديل عام 2016، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 32 ألفا و750 دولارا.





وطراز Maserati Khamsin من ماركة مازيراتي الإيطالية، موديل عام 1978، والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 49 ألفا و200 دولار.





واختتم الموقع القائمة، بطراز فيراري، 308 GTB والذي يتوفر بمحرك متوسط المركز بتكلفة 68 ألفا و900 دولار.



