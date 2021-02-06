تاكسي طائر بدون طيار.. روسيا تحول الحلم إلى حقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمر الذي لا يمكن رؤيته إلا مرة واحدة في أفلام هوليوود، قريبا قد يصبح جزءًا من حياتنا اليومية.

الواقع يؤكد أن حلم رؤية سيارات التاكسي الطائر بدون طيار أصبح قريبا في المدن الكبرى، بعد نجاح اختبار سيارة تاكسي من دون طيار طورها مهندسون روس في موسكو.

وحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، قامت شركة مشاركة في مجموعة موسكو للابتكار بتطوير سيارة لنقل الركاب من دون طيار (درون-تاكسي)، تعمل ببطارية كهربائية قابلة لإعادة الشحن ويمكنها حمل شخصين.

ويتم التحكم في المركبة من خلال نظام رقمي يستبعد الركاب تمامًا من القيادة ويراقب سلامة الرحلة والركاب.





وطول المركبة 5 أمتار وعرضها 1.6 متر، ويمكن أن تقلع إلى ارتفاع 150 مترًا، وتصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتحط في مكان لوقوف السيارات، والمناورة في موقف للسيارات والدخول إلى الكراج. والمهندسون مقتنعون بأنه أمر رائع بالنسبة لبيئة المدينة.

في عام 2018، قدمت شركة PAL-V International، ومقرها هولندا، أول سيارة طائرة إنتاجية في العالم، في معرض جنيف الدولي للسيارات. وهي عبارة عن سيارة هجينة، وطائرة مائية تتميز بخصائص دراجة نارية نظرًا لتصميمها ذي الثلاث عجلات.





ويعتقد مبتكرو المركبة أن هذا التصميم من شأنه أن يجعل "آيرو كار" (السيارة الطائرة) ذات حجم ملائم.

وقامت شركة "إفولو" (e-volo) ومقرها ألمانيا ببناء سيارة الطيران الكهربائية من طراز "في سي 1" (VC1) في عام 2011، التي تبدو أشبه بطائرة هليكوبتر.

وفي نفس العام، قام النموذج الأولي ذو المقعد الواحد بأول رحلة مأهولة، الذي من المقدر أن تصل سرعته إلى 100 كم/ الساعة ومدة الطيران تصل إلى ساعة واحدة، يتم التحكم فيه بواسطة جهاز التحكم عن بعد.





وبناء على هذه المركبة، قامت شركة "إفولو" ببناء "في سي 200" ذات المقعدين، ومجهزة بـ 18 محركًا، وسوف تطلقها في إنتاج تسلسلي.