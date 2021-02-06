أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 6 فبراير 2021.. عودة للصعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 5 فبراير 2021، بعد تراجع استمر لمدة 3 أيام متتالية.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع الجمعة، بعد التعافي من أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في ظل صعود الدولار.

وتأثرت أسعار الذهب في السعودية بحالة التذبذب العالمية في الأسعار جراء ضبابية التحفيز الأمريكي، وإبقاء الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة المنخفضة لمنح الدولار المزيد من المكاسب.

وترتبط أسعار الذهب في المملكة بأسعار البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في المملكة يتم استيراده من إيطاليا أو الهند والذي يتميز بجودته العالية.

أسعار الذهب في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال مستهل تعاملات السبت، ليسجل نحو 218.22 ريال (58.19 دولار)، مقابل 216.05 ريال (57.61 دولار)، في تعاملات أمس الجمعة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى مستوى 190.95 ريال (50.92 دولار)، مقابل 189.05 ريال (50.41 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى مستوى 163.67 ريال (43.64 دولار) مقابل 162.04 ريال (43.21 دولار)، أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، نحو 127.30 ريال (33.95).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

صعد سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند فتح تعاملات السبت إلى مستوى 6791.25 (1811 دولارا)، مقابل 6723.75 ريال (1793 دولارا)، في تعاملات أمس الجمعة.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1527.57 ريال (407.35 دولار)، مقابل 1512.37 ريال (403.30 دولار)، أمس.

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الجمعة، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر/ كانون الأول الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "هناك بعض الانتعاش الفني إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغا فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.