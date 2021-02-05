البنتاجون: السعودية ستظل حليفا قويا لواشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، أن "السعودية ستظل حليفًا قويًا للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السعودية والشركاء الآخرين في الخليج في الدفاع عن حدودهم في ضوء التهديدات من اليمن".

ولفت إلى أن "قرار الولايات المتحدة بشأن اليمن لن يؤثر على محاربة القاعدة وداعش في اليمن وشبه الجزيرة العربية".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدان، الخميس، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.

وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

من جانبها، رحبت السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وتطلعها للعمل مع الإدارة الأمريكية وجميع الأطراف اليمنية ودول التحالف العربي لتحقيق ذلك.

ولفتت إلى تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للتعامل مع تحديات المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ومواجهة التطرف والإرهاب.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.