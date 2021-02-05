موجز الخليج 365 الاقتصادي.. أسهم التفاحة وجنيه السودان وقصة كونجو

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اختارت الأمم المتحدة الملياردير العصامي مايكل بلومبرج، وأغنى رجال الإعلام، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للتغيّر المناخي.

تخطط الحكومة السودانية لتحرير سعر صرف الجنيه، ضمن محاولات لوقف تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

لا تزال الأرقام السلبية تطارد الاقتصادي التركي وسط فشل حكومي في حل الأزمات التي أضرت بالحياة المعيشية لملايين الأتراك.

عصفت تداعيات جائحة كورونا بمؤشرات الاقتصاد الأمريكي في 2020 وقفز العجز التجاري إلى أعلى مستوى في 12 عاما.

لم تعد سوق "كونجو كونجو" الذي يتوسط مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، مجرد مكان يقدم عليه الناس للتسوق وشراء البضائع.

توالى كوارث العملة المشفرة بيتكوين هذه المرة في ألمانيا، إذ ألقت السلطات القبض على رجل بتهمة سرقة عملات بنحو 60 مليون دولار، ولكنها تواجه مشكلة واحدة.

انتشرت في كوريا الجنوبية واليابان تكهنات بأن شركة أبل تسعى للحصول على شريك لتطوير سيارتها الكهربائية.