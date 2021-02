كيفين هارت يحصل على دودج تشارجر 1970 معدلة بقوة 1000 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت موبار منذ أكثر من عامين عن محرك يحمل اسم هيليفانت بقوة 1,000 حصان، وتم بيع جميع نسخ المحرك البالغ تكلفته 30 ألف دولار (112.5 ألف ريال) في غضون 48 ساعة فقط، وأحد هذه النسخ تم استخدامها في سيارة كيفين هارت دودج تشارجر 1970 المعدلة التي تحمل اسم هيلرايسر.

تتميز سيارة كيفين هارت باستخدام ألياف الكربون بشكل مكثف، كما أنها تحصل على المحرك هيليفانت V8 سعة 7 لتر بقوة 1,000 حصان و1,288 نيوتن.متر من عزم الدوران، وقد قامت شركة SpeedKore بتعديل السيارة لهارت، وهي نفسها الشركة التي عدلت له سيارة بليموث باراكودا 1970 قبل بضع سنوات، والتي تحطمت في حادث مؤسف.

تتميز السيارة بهيكل من ألياف الكربون، مع مظهر خارجي شرس، ويستمر التصميم الجريء داخل المقصورة ذات أقفاص الحماية، كما تحصل على مقاعد ريكارو جي تي سبورتستر باللونين الأحمر والأسود، كما تتميز بتعليق أمامي من C6 كورفيت، وتعليق خلفي رباعي القضبان مع ممتصات صدمات Penske مزدوجة قابلة للتعديل، بالإضافة إلى جنوط HRE S201 ملفوفة بإطارات ميشيلان بايلوت سبورت 4S.

وفي الختام، لم تكشف الشركة عن سعر سيارة كيفين هارت المعدلة بعد، لكنها باهظة بالتأكيد، لكن سعرها لن يُسبب مشكلة للكوميديان الناجح والذي يشتهر بحبه للسيارات الفريدة.

